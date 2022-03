Da Confartigianato 300 scatoloni di aiuti in partenza per l'Ucraina

Il sistema Confartigianato della Provincia di Ravenna ha attivato un'iniziativa benefica a favore della popolazione ucraina che in una settimana, grazie anche all'apertura straordinaria dei propri uffici di Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia, Russi, Bagnacavallo e Alfonsine il sabato mattina, ha portato alla raccolta di oltre 300 scatoloni di aiuti in beni di prima necessità. Si tratta di alimenti a lunga conservazione, medicinali, vestiario e articoli per bambini e anziani.

Per stivare tutto il materiale raccolto sono stati necessari quattro furgoni, che mercoledì lo hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Ravenna. Nei prossimi giorni partirà per l'Ucraina, per essere distribuito direttamente alle popolazioni colpite dalla guerra a cura della stessa Caritas e della Comunità grecocattolica ucraina di Ravenna. Tiziano Samorè, Segretario Provinciale di Confartigianato, insieme ai propri collaboratori ha consegnato il materiale raccolto alla vicedirettrice della Caritas di Ravenna Daniela Biondi, che ha ringraziato l'associazione per avere promosso questa iniziativa, un impegno che ha permesso di intercettare la generosità e l'attenzione della società ravennate.