Da Cotignola una gita alla città tedesca gemellata Hüttlingen

C'è tempo fino al 31 maggio per iscriversi al viaggio a Hüttlingen, cittadina tedesca gemellata con Cotignola, in occasione della tradizionale festa del Muffigeltage, da venerdì 21 a lunedì 24 giugno. Quest’anno si celebra inoltre l’anniversario dei mille anni dalla fondazione della città. Questo il programma della gita, organizzata dal Comitato di gemellaggio di Cotignola: venerdì 21 giugno viaggio in pullman da Cotignola a Hüttlingen, serata alla festa del Muffigeltage; sabato 22 visita a una città sulla Romantische Strasse, gara podistica, serata al Muffigeltage; domenica 23 festa per i mille anni dalla fondazione Hüttlingen, con partecipazione al corteo storico; lunedì 24 visita al castello di Neuschwanstein e rientro in pullman a Cotignola.

Sì può scegliere tra sistemazione in albergo a 3 stelle (350 euro in camera doppia con servizi e prima colazione) o in famiglia (210 euro): entrambe le opzioni comprendono voucher per cenare al Muffigel-festtage, ingresso al castello di Neuschwanstein, viaggio in pullman e trasferimenti, assicurazione medico e bagagli. Prenotazione obbligatoria con caparra di 150 euro entro il 31 maggio telefonando ai numeri 328 9532150 (Alice, dopo le 14); 347 6480640 (Monia, dopo le 14), o 349 6338270 (Terry, solo messaggi).