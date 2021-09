Da Firenze a Ravenna per raccogliere fondi per il 118: il viaggio benefico di tre volontari

Da Firenze a Ravenna sul cammino di Dante per Romagna Soccorso. È questa l’idea messa in campo da Matteo Spada, volontario del Soccorso alpino, Enrico Laghi, guida ambientale escursionistica e volontario del Soccorso alpino, e Bruce Saggese, volontario dei Vigili del Fuoco di Modigliana. I tre viandanti, appassionati di trekking, hanno pianificato un viaggio a piedi attraverso i sentieri dell’Appennino partendo da Firenze e arrivando a Ravenna, idealmente sulle orme di Dante Alighieri. Venerdì mattina i camminatori raggiungeranno Firenze in treno per dirigersi verso Ravenna, in un viaggio di oltre 150 chilometri quasi completamente attraverso i sentieri e in autonomia.

A questo loro cammino i tre ragazzi hanno deciso di affiancare uno scopo benefico: raccogliere fondi per poter fare una donazione al 118-Romagna Soccorso dell’Ausl per l’acquisto di materiali utili alle loro attività. L’obiettivo prefissato è duemila euro. Al momento una cinquantina i donatori che si sono avvicinati al traguardo. Chi volesse unirsi a questa gara di solidarietà può sostenere l’iniziativa che prende il titolo ‘Per mano nei sentieri della vita’, attraverso la piattaforma ‘gofundme.com’. Questo il link diretto per poter effettuare le donazioni.

Domenica mattina, verso le 8, i tre saranno salutati da Martina Laghi, assessora allo sport del Comune di Faenza, che ha concesso il patrocinio dell’iniziativa, in piazza del Popolo. I ragazzi durante la loro tappa nella città manfreda doneranno quanto raccolto a un rappresentante del 118-Romagna Soccorso. Da segnalare che da piazza del Popolo c’è la possibilità per chi lo volesse di unirsi ai tre viandanti per l’ultimo tratto, da Faenza a Ravenna, per poi raggiungere la tomba di Dante a Ravenna.