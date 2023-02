Da Lugo a Liverpool: il giovane cantautore Ruggero Ricci in semifinale all'Eurovision Song Contest

Fervono i preparativi per la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 che andrà in scena a Liverpool. Se l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, la partita è ancora aperta per San Marino. Chi rappresenterà il Paese? A decretarlo per il secondo anno consecutivo sarà il contest “Una voce per San Marino”.

I più quotati tra i bookmakers sono gli Eiffel 65 ma nel frattempo svariati big del panorama italiano e internazionale si sono aggiunti all’elenco dei semifinalisti ufficiali arrivando a quota 106 semifinalisti - segno evidente che quel posto a Liverpool fa gola a tantissimi artisti. Le iscrizioni sono state 1.100, provenienti da 37 diversi Paesi in tutto il globo). Divisi in quattro gruppi, gli artisti gareggeranno in quattro serate (da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio) per provare ad accedere alla finalissima, (canale 520 di Sky, 831 del digitale terrestre, 93 di Tv Sat) per seguire la quarta delle 5 semifinali. Ovviamente, solo uno sarà il vincitore, e potrà dunque rappresentare San Marino all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Tra i nomi del quarto girone spicca quello di un giovane cantautore romagnolo che continua a far parlare di sé: Ruggero Ricci in gara con un brano inedito intitolato “Firework” che porta la firma di un importante produttore romano già disco d’oro per Aaron (cantante ufficiale di Amici di Maria De Filippi) - R. Brizi e A. Riso - ed. Orangle Records - Universal.

Ad accompagnarlo nello staging un team selezionassimo proveniente da varie regioni d’Italia: alla batteria elettronica: Matteo Raimondo (a soli 21 anni già docente di batteria e percussioni), al violino Mariella Papanaga (giovane musicista di origine moldava) e nella performance ballerà Veronica Bagnolini (già stella della danza pluriblasonata nel riminese).

In anteprima possiamo dirvi che il brano uscirà in tutti gli stores digitali il 17 marzo l’intero videoclip della canzone è stato girato interamente all’interno del territorio della Repubblica di San Marino. Un progetto ambizioso che vede protagonista una delle voci più interessanti della nuova generazione di cantautori romagnoli emergenti.

Tra i nomi di big già noti al grande pubblico ritroviamo vari ex vincitori di Talent Show: il noto cantautore italiano Massimo di Cataldo (vincitore di Sanremo Giovani nel 1994, e concorrente a Sanremo nel 1995, 1996 e 1999. Ha tentato di partecipare alla selezione di San Marino del 2018) che duetta con Andrea Agresti, famoso cantautore e personaggio televisivo italiano.



Presente anche Roy Paci, trombettista e autore italiano che nel 2018 ha partecipato a Sanremo con il brano “Adesso“, interpretato in coppia con Diodato. L’anno successivo ha partecipato alla serata cover con i Negrita ed Enrico Ruggeri. Un altro nome noto è Stefano d’Orazio dei Vernice, importante band italiana attiva dal 1993 al 1995.



Non sono pochi gli artisti che hanno scelto di riprovare Una Voce per San Marino dopo la scorsa edizione: un ritorno è quello dell’ex tronista di “Uomini e donne” Francesco Monte, che ha già partecipato l’anno scorso ad Una Voce per San Marino con “Mi Ricordo Di Te (Adrenalina)” (quinto classificato).



Dai talent



Da Amici di Maria de Filippi:

? Deborah Iurato (vincitrice 13esima edizione, 2014, con Moreno come coach) che con “? Via da qui” nel 2016 aveva partecipato insieme a Caccamo a Sanremo.

? Manuel Aspidi (sesta edizione, 2006)

? Moreno (vincitore 12esima edizione, 2013)

? Ellynora (18esima edizione, 2019)

? Le Deva: un trio che si è unito per il loro percorso nei talent. Greta Manuzi e Verdiana Zangaro sono arrivate rispettivamente al secondo e quarto posto nella dodicesima edizione del 2013 di Amici. Laura Bono, l’ultima arrivata delle tre, ha vinto Sanremo Giovani nel 2005. Il trio ha anche partecipato alla serata cover di Sanremo 2021 interpretando con Orietta Berti “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo

? Thomas (16esima edizione, 2017)

? Luna Palumbo (11esima edizione, 2012, oltre che da The Voice 2014)



Da The Voice 2019 abbiamo Morgana ed Eliza G che a San Marino partecipa con il supergruppo Flexx.



Da X Factor:

? il vincitore Lorenzo Licitra che ha battuto nel 2017 i Maneskin (11esima edizione, 2017)

? Camille Cabaltera (11esima edizione, 2017)

? NeVruz (quarta edizione, l’ultima della RAI, 2010)

? Kurt Cassar (ha preso parte alle audizioni di X Factor UK, Italia e Malta)

? Silver (terza edizione, 2009)

? Lorenzo (Palmè) Palmerini (12esima edizione, 2018) del supergruppo Flexx

Confermati poi i rumours che vedevano la partecipazione di Daniel Schumacher, vincitore di Deutschland Sucht den Superstar. Presente anche Edoardo Brogi, vincitore del Coca Cola Future Legend del 2019.



Legati all’Eurovision

Infine saranno presenti anche artisti che in qualche modo hanno già legato la loro carriera musicale all’Eurovision Song Contest:

? Alfie Arcuri, australiano, vincitore di The Voice Australia nel 2016, in gara alla selezione Australia Decides del 2019 e autore del brano di Cipro dell’Eurovision 2020

? Ciro De Luca, ex membro dei Todomondo, rappresentanti della Romania all’Eurovision 2007.

? Eliza G all’interno del supergruppo Flexx (composta dall’unione di Eliza G, Saintpaul, D.D.S. e Palmè). Ha partecipato a The Voice 2019 e ha tentato l’anno scorso di rappresentare la Romania venendo eliminata alle semifinali della selezione nazionale. Si è piazzata seconda al Kenga Magjike 2021, famoso festival albanese.

? Ronela che lo scorso anno a Torino ha rappresentato l’Albania con “Sekret”, eliminata in semifinale.

In generale da tenere d’occhio il supergruppo Flexx che oltre ad avere Lorenzo Palmerini (ex X Factor), Eliza G che proviene da vari festival, può vantare anche la presenza di Daniele De Santo (D.D.S.) (un produttore e compositore italiano che ha vinto il festival Kenga Magjike nel 2019 come “Best new international artist”) e Saintpaul (dj e produttore internazionale).

Pamela Prati aveva chiesto di partecipare, ma a causa di alcune concomitanze contrattuali con Mediaset, non ci sarà. Ginevra Lamborgini è stata eleminata durante la fase di “Casting & Accademia”, mentre è incerto se ci sia stato il tentativo di sua sorella Elettra di prendere parte allo show.

Tra gli ospiti della finale, il gruppo italo-sammarinese Miodio, sul palco con il brano “Complice“, con cui hanno rappresentato San Marino all’Eurovision 2008. Sono stati anche concorrenti alla prima edizione di Una Voce per San Marino, quando hanno portato “Blu” insieme a Fabry & Labiuse.

A differenza dell’anno scorso, i “big” (autocandidatisi o scelti dalla società Media Evolution) non accederanno direttamente in finale, ma dovranno partecipare alle 5 semifinali gareggiando contro gli altri artisti che provengono dalla fase di “Casting & Accademia”. Quest’anno quindi avremo modo di ascoltare i brani degli artisti famosi prima della finale.



Ricapitolando, quindi, a partire dalle 22 su San Marino RTV (canale 520 di Sky, 831 del digitale terrestre, 93 di Tv Sat):

1. Prima Semifinale (lunedì): 26 concorrenti. 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì.

2. Seconda Semifinale (martedì): 27 concorrenti. 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì.

3. Terza Semifinale (mercoledì): 24 concorrenti. 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì.

4. Quarta Semifinale (giovedì): 27 concorrenti. 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì

5. Quinta serata dedicata ai ripescaggi (venerdì): si sfidano 16 artisti per 4 posti.

6. Finale (sabato dalle 21): 22 artisti (20 dalle semifinali + 2 sammarinesi) e annuncio del vincitore.



Come l’anno scorso Il voto per tutte le sere sarà deciso esclusivamente da una giuria formata da Mimmo Paganelli, Chirstine Grimandi, Emilio Munda, Lia Florio e Senatore Cirenga e, in particolare, quella della finale sarà composta da 5 membri, di cui Al Bano risulta il Presidente: 2 scelti da San Marino RTV (uno dei quali appunto in funzione di Presidente), 1 scelto dalla Segreteria di Stato e i restanti 2 da Media Evolution.