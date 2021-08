Da mezzo secolo in vacanza nello stesso bagno: premiata la turista 'fedelissima'

Ancora un premio per una turista 'fedelissima' che, come tanti altri, da anni scegliere di trascorrere le vacanze sulla riviera romagnola

Ancora un premio per una turista 'fedelissima' che, come tanti altri, da anni scegliere di trascorrere le vacanze sulla riviera romagnola. Sabato al Bagno 'Riviera' di Lido di Savio è stata consegnata dal titolare Luca una targa a Tiziana Frassineti, cliente toscana che da ben 50 anni viene in vacanza in questo bagno, per la fedeltà dimostrata al lido ravennate e allo stabilimento balneare.