Da Monaco di Baviera un assessore in visita a 'Cervia Città Giardino'

Julia Schönfeld-Knorr, assessore alla Cultura, Scuola e Formazione di Monaco di Baviera ha trascorso alcuni giorni a Cervia. Per l’occasione ha visitato anche il giardino realizzato dai maestri del verde della Capitale della Baviera nel Piazzale Napoli nel 2019 e mantenuto dal Servizio Verde del Comune.

Il giardino, allestito con silhouette in acciaio corten, rappresenta la laboriosità e l’opera dei giardinieri e dell’attività del centro di formazione che prepara il personale da destinare a tutte le attività manutentive nel settore del verde cittadino di Monaco. Nuvole di pennisetum alopecuroides si alternano a macchie dai colori sobri che virano dal bianco all’azzurro e blu, formate da hydrangea hortensis, heliotropium, lobelia.

L’assessore ha rappresentato Monaco di Baviera in occasione dello Sposalizio del Mare 2018, quando la città era ospite della storica manifestazione e da allora ogni anno non manca mai di trascorrere qualche giorno, in forma privata, nella città del sale. Durante la sua visita l’assessore Julia Schönfeld-Knorr ha incontrato il sindaco Massimo Medri, esprimendogli grande ammirazione per la nostra città: "Penso che Cervia sia bellissima e sia fantastico il progetto Cervia Città Giardino. È un onore per Monaco farne parte perché mostra un pezzo di Europa vera e vitale". Cervia onorata e ricambia questa amicizia che dura nel tempo.