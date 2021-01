Da oggi i libri si prendono in prestito anche in farmacia

Da oggi i libri si prendono in... farmacia! Giovedì l'associazione 'Un mosaico di idee' - che si occupa di cura dei beni comuni, di socializzazione e benessere diffuso nel territorio del forese - ha avviato un nuovo progetto in collaborazione con la Farmacia Boschini di Piangipane. L'iniziativa è stata denominata 'Un mosaico di libri': "In farmacia trovate uno scaffale pieno di libri che potrete prendere in prestito e riportarlo per fargli fare la quarantena prima di essere "adottato" di nuovo - spiega la presidente dell'associazione Patrizia Strocchi - Sarà gradito un breve scritto per dirci se avete gradito l'iniziativa, se vi è piaciuto il libro, e magari lasciarci un pensiero che il libro vi ha ispirato".