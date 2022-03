Da Ravenna parte un 'ambulatorio pediatrico container' per i bimbi ucraini: l'iniziativa dell'azienda

Dall’hub pediatrico al confine tra Ucraina e Romania alle donazioni alla Croce Rossa, dalla raccolta fondi in stabilimenti vicini al confine fino alla disponibilità ad accogliere i profughi. È stata immediata e forte la prima risposta delle aziende associate all’iniziativa di Confindustria Romagna per aiutare il popolo ucraino. Le aziende che volessero aderire possono segnalarlo all’indirizzo aiutoucraina@confindustriaromagna.it.

“Come durante la pandemia, il nostro territorio dimostra cuore e braccia grandi, pronte ad accogliere e a dare un contributo – spiega il presidente Roberto Bozzi – ci è sembrato un obbligo morale promuovere, come stanno facendo tanti, azioni concrete: è un modo per rispondere, nel nostro piccolo, a un’invasione feroce e spietata”.

Da tutte le tre province romagnole sono arrivate in pochi giorni adesioni agli aiuti in termini economici, di accoglienza ma anche progettuali: è il caso di Kids Health Support ideato da Mediterranea di Navigazione, azienda ravennate che entro Pasqua punta a portare a Petea, punto nevralgico di passaggio verso la Romania, un container attrezzato ad ambulatorio pediatrico che sarà donato alla Croce Rossa rumena.

"Abbiamo deciso di porre in essere un’iniziativa per cercare di dare un aiuto a chi ha perso tutto e abbiamo deciso di orientare questa iniziativa verso i bambini, con l’obiettivo di portare un ambulatorio (con dimensioni di container per facilitare il trasporto) adibito a primo centro medicale di supporto sanitario - spiegano da Mediterranea di Navigazione - L’ambulatorio, denominato “Kids Health Support”, verrà arredato in modo da poter essere utilizzato come piccola struttura a disposizione dei medici in loco, verrà donato alla Croce Rossa Rumena e affidato a una struttura attiva gestita dalla Croce Rossa branch di Satu Mare nel border Rumeno di Petea. Questa zona è oggi uno dei punti nevralgici di passaggio verso la Romania, che accoglie con grande generosità migliaia di rifugiati in maggioranza mamme e bambini".

"Vorremmo dotare l’ambulatorio di un arredamento completo per dare un primo supporto medicale oltre a medicinali, cibo per bambini, pannolini (anche assorbenti per le mamme), vestiti per bambini da 0 a 12 anni - continuano dall'azienda - Se saremo aiutati con donazioni sufficienti vorremmo inviare anche più di una unità, per poter creare un piccolo hub sanitario. Anche un piccolo aiuto sarà importante per un bambino che avrà bisogno. Siamo comunque al lavoro per trovare accordi con fornitori per ottimizzare il prezzo di eventuali acquisti in contemporanea. Vi chiediamo di farci avere la vostra disponibilità a partecipare a questa iniziativa con Versamento al C/C Bancario intestato a Medimar s.r.l. “For Ukranian kids” codice IBAN IT95L0627013181CC0810288919 SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX (conto dedicato per questa iniziativa); oppure con la consegna di beni selezionati. La lista (contenente peso e dimensioni dell’imballaggio) di quanto avrete deciso di donare dovrà essere inviata alla seguente mail dedicata: forukrainiankids@mediterraneanav.it, in formato testo per essere preventivamente confermata. Vi chiediamo questo passaggio indispensabile per preparare e destinare gli spazi in modo corretto, dare priorità a medicinali e beni primari, preparare la pratica doganale, il contratto di donazione, organizzare il carico e infine consegnare in anticipo la lista completa del contenuto all’interno dell’ambulatorio per ottimizzarne la gestione".