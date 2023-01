Da Ravenna un grande gesto di solidarietà per 28 bimbi del Camerun che vivono in orfanotrofio

"Nell'ambito del progetto di Cooperazione Internazionale 'Addotta un Orfanotrofio' a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ con sede allo ‘Sportello del Sorriso’ in via Grado 30, vorrei con emozione e grande soddisfazione condividere con la città la gioia dei bambini orfani ospiti dell'orfanotrofio della ‘Miséricorde Divine Sainte Faustine’ di Douala in Camerun, che è stata la prima struttura ad essere 'addottata' proprio grazie al progetto di cooperazione internazional". Questo l'annuncio del presidente dell'associazione Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga.

Una gioia che è frutto della generosità della coppia ravennate Manuela Cavallucci e Mattia Dall'Aglio nei confronti dell'orfanotrofio della ‘Miséricorde Divine Sainte Faustine’ composto da 28 bambini di età compresa tra 0 e 16 anni, più 5 educatori. Il gesto solidale si è pubblicamente concretizzato con la consegna dell'assegno da parte ddella coppia al presidente della Onlus il 21 dicembre, nella Questura di Ravenna, durante il debutto della quinta edizione del progetto "Grazie Babbo Natale 2022".

Con questo gesto di affetto e di solidarietà, Mattia e Manuela hanno "assicurato l'istruzione per l'anno scolastico in corso a tutti i 28 bambini", rinnovato le loro uniformi offrendone 3 a ciascuno e 5 paia di calze a testa comprese quelle dei 5 educatori. Inoltre per le festività natalizie in scorso, dopo aver fatto acquisti per un ingente quantità di alimenti e materiali essenziali per la cura dell'igiene del corpo, è stato anche presente per la prima volta in 10 anni di esistenza dell'orfanotrofio il Babbo Natale dello ‘Sportello del Sorriso’ che ha distribuito i doni a tutti gli ospiti della struttura.

Ora i bambini dell'orfanotrofio "stanno vivendo davvero un momento eccezionale, emozionante ed Inedito - spiega Tchameni Tchienga - Ora hanno la possibilità di andare tutti a scuola, di avere due pasti assicurati al giorno più la colazione, un'uniforme nuova più due cambi e cinque paia di calzini. Altri fondi verranno stanziati all'orfanotrofio per le cure mediche compresi i vaccini, l'installazione di una rete internet Wi-Fi in struttura, per facilitare il collegamento con i bambini dal Camerun con Manuela e Mattia e per altre necessità esistenti. Tutto ciò per loro è incredibile ed è una mano caduta dal cielo".

Il presidente dell'associazione auspica infine "adesioni al progetto sia da parte delle singole persone che dalle aziende, piccole e medie imprese, associazioni sindacali e di categoria, istituzioni e del mondo dell'imprenditoria. Poiché non c'è futuro senza solidarietà - conclude - la solidarietà, come il futuro, partono da un desiderio profondo di ciascuno di noi di vedere sorridere un bambino oggi e domani".