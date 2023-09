Dai 3 ai 5 milioni per le Saline di Cervia: prevista la visita del commissario Figliuolo

Nell’ultima giornata dell’evento “Sapori di Sale” il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato che saranno stanziati i fondi necessari per il ripristino delle Saline dai 3 ai 5 milioni di euro. L’incontro col presidente è avvenuto ieri mattina al Magazzino del Sale Darsena nella sala piena di pubblico, alla presenza del sindaco Massimo Medri e delle autorità locali.

“Le saline sono un patrimonio di comunità - ha dichiarato Bonaccini - e lo sono per tutti, per l’intero Paese, non solo per Cervia. Lo sono per la produzione di un sale eccellente, perché sono un ecosistema, perché sono un luogo che attira turisti, appassionati di ambiente e di turismo slow. E’ assolutamente un patrimonio da recuperare. Si è deciso in accordo col generale Figliuolo di inserire le Saline nell’elenco delle ‘opere di urgenza’ e abbiamo stabilito di stanziare la somma necessaria per il ripristino, una somma che va dai 3 ai 5 milioni di euro e che sarà disponibile già dalle prossime settimane. Inoltre ho invitato il generale Figliuolo a visitare le saline e prossimamente verrà a Cervia. La buona notizia dunque è che ci saranno le risorse per il recupero di questo patrimonio".

Il sindaco Medri ha commentato: “Ringrazio il Presidente Bonaccini che ha voluto essere qui con noi in queste giornate di festa. Una festa della comunità che quest’anno è stata dedicata alla solidarietà per le Saline e per ricordare la loro devastazione. Il Presidente ci è sempre stato vicino ed è venuto subito nel post alluvione a verificare la situazione, mostrandoci la sua sensibilità e il suo sostegno, che ora si concretizza con un contributo che ci permetterà di recuperarle. La notizia che ci ha dato il Presidente ci conforta perché insieme ai 725 mila euro raccolti dal Corriere della Sera e TgLa7, ai 300 mila euro di Conad e agli altri sostegni, ci permetteranno di ripristinare in fretta il nostro patrimonio ambientale”.

Il presidente del Parco Salina Giuseppe Pomicetti ha aggiunto: “Ringrazio il presidente Bonaccini e tutti coloro che si sono adoperati per finanziare il recupero delle Saline. Non possiamo permetterci di restare senza produzione e già dal prossimo anno faremo di tutto per tornare a produrre. Oltre a essere una riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali, un’attrattiva turistica e un luogo di storia e di cultura, le Saline sono un importante comparto produttivo dove lavorano diverse persone e anche per questo è necessario recuperarlo in fretta per continuare a garantire i posti di lavoro”.