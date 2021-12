Dai centrini ai materiali di recupero: il Natale di Massa Lombarda è ecologico e solidale

Tornano gli Alberi di Natale della comunità, realizzati dal Forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda, con il contributo dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Festa de Pargher e con la collaborazione e realizzazione di tecnici e operai comunali. Nella centrale Piazza Matteotti l’albero è realizzato da tubi da irrigazione inutilizzati, donati dall'Associazione Festa De Pargher, avvolti da una rete riciclata. A Fruges nella Piazza VIII Marzo l’albero è costruito con legno di recupero.

Le decorazioni degli alberi sono costituite da centrini e piastrelle realizzate a mano all'uncinetto, dalle volontarie di Ior Massa Lombarda, che hanno realizzato i centrini che decorano l'albero di Massa Lombarda, mentre, le volontarie di UDI Massa Lombarda hanno realizzato i decori sull'albero a Fruges.

Al termine delle festività natalizie, le decorazioni che abbelliscono l'albero di Massa Lombarda, saranno messe in vendita in un'asta benefica e l'intero ricavato sarà devoluto allo IOR di Massa Lombarda. Anche i bambini e ragazzi delle scuole Torchi, Quadri e Salvo d’Acquisto di Massa Lombarda hanno dato il loro contributo a rendere così speciale l'atmosfera di queste festività in città, decorando i quaranta alberini di Natale in legno, posizionati lungo le vie del centro.