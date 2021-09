Dai Lions un nuovo poliambulatorio sanitario per aiutare gratuitamente i pazienti

Il Club Lions Milano Marittima 100 presieduto da Alessandra Maltoni, poetessa e scrittrice stimata e apprezzata nel mondo della cultura e del volontariato italiano, ha raccolto fondi assieme alla Sosan - Organizzazione Lions solidarietà sanitaria - per sostenere la solidarietà sanitaria. Durante il convegno del Lions estate si sono impegnati Lions e governatori di tutta Italia: durante l’evento è stato illustrato il progetto che porterà al territorio una nuova sede di poliambulatorio rivolto ad aiuti sanitari alle persone, le quali potranno essere assistite gratuitamente.

Il Club Lions Milano Marittima stanzia annualmente duemila euro per sostenere la salute, ritenendola una priorità. A novembre i Lions saranno in piazza con il presidente della Sosan Salvatore Trigona, per il service del diabete. Maltoni esprime la sua commozione assieme al suo Club per la scomparsa prematura della avvocatessa Daniela Francescon, la quale è stata presidente del Club Lions Dante Alighieri.