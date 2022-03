Dai titoli dei libri nascono le poesie degli studenti: premiati i vincitori del concorso della Classense

Si è tenuta nei giorni scorsi la premiazione del 1° concorso di poesia dorsale promosso dall’Istituzione biblioteca Classense rivolto alle scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Altissima è stata la partecipazione, con concorrenti anche da fuori città: sono pervenute infatti 115 poesie realizzate dalle classi partecipanti, provenienti da 27 scuole.

In occasione del 21 marzo, giornata mondiale della poesia, sono state proclamate le terne vincitrici. Il gioco della poesia dorsale, ispirata dai dorsi dei libri impilati in modo da comporre una poesia o frasi poetiche (come dalle foto allegate), oltre ad invitare alla partecipazione collettiva della classe alla costruzione di un progetto comune, vuole essere un invito a riflettere sul potere del linguaggio e sull’espressione come manifestazione artistica.

Molte classi hanno realizzato le loro prove poetiche in biblioteca, alla Holden o a Casa Vignuzzi, altri nelle biblioteche scolastiche, utilizzando in modo diverso e creativo i libri che hanno a disposizione.

I vincitori

Ecco i vincitori:

Categoria scuole primarie: Classe 5A Circolo didattico Girondi - Barletta

Per la semplicità genuina dei quattro versi che racchiudono due cose che a nessuna bambina e a nessun bambino dovrebbero mancare: l’avventura e l’amicizia.

Categoria scuole secondarie di primo grado: Classe 3A Istituto comprensivo Novello Scuola secondaria di primo grado Guido Novello - Ravenna

Per aver costruito una poesia che si distingue per lunghezza e che mette in fila con armonia riferimenti e immagini tra loro distanti, comunicando ad un tempo coraggio e dolcezza.

Categoria scuole secondarie di secondo grado: Classe 2EL Liceo Classico Dante Alighieri indirizzo linguistico - Ravenna

Per la compiutezza dell’immagine evocata da versi coerenti che creano una forte suggestione.

Per la giuria, formata da alcune bibliotecarie della Classense, è stato davvero difficile scegliere fra le tante poesie, alcune hanno ricevuto una menzione speciale.

Menzione speciale miglior poesia per l’ambiente: Classe 5C Circolo didattico Girondi - Barletta.

Menzione speciale miglior poesia sorriso poetico: Classe 4A Istituto comprensivo Damiano scuola Riccardo Ricci - Ravenna.

Menzione speciale Poesia per la pace: Classe 2D Istituto comprensivo Darsena scuola secondaria Montanari - Ravenna.

In questo momento di smarrimento e incredulità per quello che sta succedendo questa poesia non poteva passare inosservata, scarna e categorica nella sua amara verità.

Menzione speciale miglior componimento lungo: Classe IH Istituto comprensivo San Biagio Scuola secondaria Don Minzoni - Ravenna.

Menzione speciale miglior foto poetica: Classe 3D Istituto comprensivo Valgimigli Scuola secondaria di primo grado F. Casadio - Piangipane.

Menzione speciale miglior titolo: Classe 2D Istituto comprensivo Randi - Ravenna.

Menzione speciale Poesia materiale: Classe 2H istituto professionale statele servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Tonino Guerra" - Cervia.

Per aver interpretato con i libri anche lo spazio bianco fra i versi.

Menzione speciale Poesia Over 15: Classe 4M Istituto Tecnico Commerciale "G. Ginanni" - Ravenna.

Per racchiudere, in pochi versi, tanto di ciò che è una relazione: incertezza, intimità, conforto, perdersi e ritrovarsi.

Alle classi vincitrici sono stati donati un libro e un gioco per costruire poesie, a tutte e tutti un particolare ringraziamento per la partecipazione e un arrivederci al prossimo anno con la seconda edizione del torneo di poesia dorsale.