Daini di Classe, una petizione raccoglie 30mila firme per proteggerli dagli abbattimenti

Dopo aver raccolto quasi 6000 firme cartacee sul territorio regionale, la rete di associazioni a tutela dei daini della Pineta di Classe e Lido di Volano ha aperto una petizione on line, rivolta solo ai non residenti in Regione, che avrebbe raccolto ben 23mila le sottoscrizioni. Un totale quindi di circa 30mila firme "per chiedere alla Regione Emilia-Romagna il ritiro della delibera 'ammazza daini' 140/2021 e l’installazione di dissuasori lungo le strade", afferma la rete animalista. La stessa rete a tutela degli esemplari che popolano le pinete di Classe e Lido di Volano, ricordano l'incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo l’Adriatica, con un daino che si era schiantato contro un'auto: "Ci chiediamo con quale incoscienza le istituzioni attendano a braccia conserte".

"Fino a che la delibera 140 non verrà ritirata e non si passerà a misure di prevenzione adeguate vicino alle arterie stradali ed ai campi coltivati, la battaglia di civiltà che si sta conducendo da anni non avrà fine - sottolinea la rete animalista - Ricordiamo anche che nella pineta di Classe sono comparsi nove lupi, e almeno tre ne sono stati avvistati nel ferrarese; una volta eliminati i daini, la Regione intende armarsi anche contro di loro? I daini sono una risorsa naturale, possono diventare attrazione turistica ineguagliabile; la loro vita è in pineta e non dentro un recinto o dentro al piatto".