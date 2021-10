Daini di Lido di Classe, la protesta degli animalisti di fronte agli uffici della Regione

Martedì si sono riuniti a Bologna, davanti agli uffici della Regione Emilia Romagna, volontari e rappresentanti delle associazioni Animali Liberation, Clama, Oipa Ravenna, Italia nostra sezione Ravenna, Lav Bologna, Comitato Sì Aboliamo la caccia ed Anonymous for the voiceless assieme a singoli cittadini e attivisti, in protesta contro la delibera 140 della Regione, soprannominata “ammazzadaini” dagli animalisti.

La protesta si è svolta, come spiegano le associazioni: "Per richiedere alla Regione di cancellare una condanna inutile e crudele emanata contro i daini di Lido di Classe e Lido di Volano: lo spostamento verso zone di prelievo (caccia) del daino e in allevamenti". Durante la manifestazione, nell'aula regionale la consigliera del Gruppo misto Giulia Gibertoni esponeva la sua interrogazione sulla questione, chiedendo inoltre di ritirare la delibera.

"Perché l’assessore e la Giunta tutta si ostinano a parlare di benessere animale se i daini verranno uccisi in differita? - si chiedono gli attivisti delle associazioni - Perché non impegnarsi seriamente nell’attuare i metodi ecologici? Perché il parere di Ispra si ascolta solo quando fa comodo? Perché parlare di ingenti danni alle agricolture, se non è vero? Perché un progetto così nebuloso, con tante falle, tanti interrogativi senza risposta?".