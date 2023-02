Consegnate in Regione 6.200 firme cartacee per salvare i daini: "Attendiamo la risposta della politica"

Sono state consegnate e depositate in Regione venerdì le firme cartacee raccolte per salvare i daini della Pineta di Classe e di Lido di Volano. Come annunciato, con tutta probabilità verrà discusso un atto durante l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nella mattinata del 14 febbraio riguardante proprio tali firme. Commenta la rete Rete Tutela Daini Pineta di Classe e di Lido di Volano: "Siamo i attesa di capire se qualcuno vorrà tenerne conto o se delle famose "partecipazione", "istanze dal territorio" e della "democrazia" verrà fatta carta straccia dalla pletora degli eletti e degli assessori filovenatori, da destra a sinistra. Senza dimenticare che il presidente Bonaccini e la ex vicepresidente Schlein attualmente in corsa per le primarie PD, su questo e su altri argomenti in tema ambientale e di tutela degli animali non hanno mai proferito parola, allineandosi alle politiche della destra e di fatto preannunciando le decisioni in tema di caccia selvaggia dell’attuale Governo Meloni".

Questi i dati della petizione: esattamente 300 i moduli raccolti grazie ai cittadini che in tutta la Regione Emilia-Romagna si sono attivati per dire 'no' "alla strage e agli spostamenti dei daini, e sì ai metodi ecologici e alla messa in sicurezza delle strade", dice la nota. Mesi di mobilitazione, centinaia gli esercizi commerciali da Rimini a Parma che hanno ospitato e diffuso i moduli sottoscritti da ben 6209 cittadini, a cui si aggiungono 313 firme purtroppo incomplete e che quindi non sono state conteggiate. A questa mobilitazione straordinaria e concreta, si sommano le 23353 firme della petizione on-line destinata ai non residenti in Regione Emilia-Romagna.

Quindi, concludono dal comitato: "Ben 29562 cittadini che dicono un forte no alle armi e no alla violenza, e che chiedono soluzioni etiche e di civiltà al passo coi tempi. In attesa della discussione nelle aule della Regione, desideriamo dunque porgere nuovamente un sentito grazie a tutti coloro che hanno collaborato senza risparmiarsi: una grande mobilitazione di pubblico e di coscienze che ha consentito questo risultato di partecipazione straordinaria".