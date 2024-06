Daini a spasso sulla spiaggia, l'appassionato: "Non è la prima volta. E in pineta ci sono anche i cinghiali"

Una passione per la natura, per le passeggiate alle prime luci dell'alba e per la fotografia. Tutto questo porta Fabrizio Mancini, originario di Rocca San Casciano ma che ormai da 20 anni ha preso a casa a Lido di Classe vicino al mare, a documentare degli straordinari incontri ravvicinati con la fauna selvatica. L'ultimo di questi incontri è avvenuto lunedì mattina, tra le dune del bagno Jamaica e sulla battigia davanti al Go Go Beach, dove Fabrizio ha incontrato un gruppo di circa una decina di daini.

"Stamattina, intorno alle 5, ero a spasso con il mio cagnolino, quando l'ho visto che aveva alzato le orecchie. A quel punto ho intravisto i daini. Sono tornato a casa, ho preso la macchina fotografica e li ho seguiti per un'ora - racconta Fabrizio - prima erano sulle dune, poi sono passati sulla spiaggia". Un incontro davvero ravvicinato: "Erano a 6 o 7 metri da me". L'appassionato spiega come non sia affatto raro incontrarli in zone abitate e anche vicino alla spiaggia.

"I daini fin dall'inizio mi hanno attirato - spiega Fabrizio - Creano anche problemi, soprattutto sulla strada che va da Savio a Lido di Classe. Questo perché sono tantissimi". Il tema dei daini è al centro di molteplici discussioni da tempo: "Secondo me la cosa migliore sarebbe prenderli e trasferirli, ma capisco che non sia semplice". Ma i daini non sono i soli selvatici che ha notato nella zona. Nella pineta di Classe, come ormai noto, ci sono pure i lupi. E Fabrizio è riuscito anche a fotografare un esemplare lo scorso anno. L'ultima novità per la zona è invece la presenza dei cinghiali. "Io ne ho visto uno in pineta, ma anche altre persone li hanno visti. E con i cinghiali non si scherza. Possono essere molto pericolosi".

