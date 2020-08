Daino incastrato in una rete a Fosso Ghiaia: salvato e liberato in pineta

Disavventura a lieto fine per un daino che, intorno alle 23 di martedì sera, è rimasto con le corna incastrato in una rete a Fosso Ghiaia, nella tristemente celebre zona dove spesso accade che i daini attraversino la statale Adriatica rimanendo feriti e provocando incidenti. Sul posto - dopo la segnalazione dell'associazione 'Amici degli animali' che si occupa del recupero e del salvataggio di animali in difficoltà o deceduti - sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia, oltre a un veterinario per riuscire a liberarlo in sicurezza.

Il povero animale, dopo essere stato sedato, è stato liberato dalla rete e caricato su un mezzo dell'associazione animalista, che lo ha poi portato nella vicina pineta e lo ha liberato - viste le sue buone condizioni - una volta ripresosi dall'anestesia. Contemporaneamente gli Amici degli animali sono intervenuti anche in via Fosso Drittolo per recuperare un capriolo incidentato, sfortunatamente deceduto poco dopo.