Dal 1 gennaio nuove misure antismog: stop ai veicoli diesel euro 4

Come è già stato anticipato ad ottobre, quando sono entrate in vigore le misure di regolazione della circolazione veicolare previste dalla Regione Emilia – Romagna contro l’inquinamento atmosferico, si ricorda che a partire dal prossimo 1 gennaio ai provvedimenti vigenti si aggiungerà il divieto di transito per i veicoli diesel euro 4.

Si ricorda inoltre, anche in questo caso come già annunciato ad ottobre, che tali veicoli, così come gli altri non conformi, potranno comunque circolare (ma non durante le domeniche ecologiche e qualora scattino le misure emergenziali) usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale, qualora si decida di aderire al servizio Move-In, deliberato dalla Regione Emilia – Romagna, sempre a partire dall’1 gennaio. Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di adesione si rimanda alla nota della Regione al seguente link: https://bit.ly/rer-move-in.

Riassumendo, queste le misure ordinarie in vigore all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festivi) dalle 8.30 alle 18.30 a partire dall’1 gennaio: divieto di transito per i veicoli:

- a benzina fino all’euro 2 compreso

- diesel fino all’euro 4 compreso

- a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso

- ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso

Nelle domeniche ecologiche (le prossime sono 8 e 22 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 e 23 aprile) e nel caso di previsioni che indichino la probabilità del superamento del valore limite giornaliero di Pm 10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo, alle misure di cui sopra si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 5 (sempre a partire dall’1 gennaio).