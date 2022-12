Dal 2024 Ravenna avrà il suo liceo musicale: sarà ospitato nella sede dell'artistico

Dall'anno scolastico 2024-2025 Ravenna avrà il suo liceo musicale. Martedì è infatti arrivato il via libera alla richiesta da parte della Conferenza regionale formativa che chiude un iter partito un paio di anni fa. L'annuncio lo ha dato martedì pomeriggio in Consiglio comunale l'assessore alla Scuola Fabio Sbaraglia, rispondendo a un'interrogazione di Stefania Beccari del Partito democratico, per la quale un liceo musicale darebbe "ulteriore vanto a una città così attenta a tutelare le arti".

A muoversi sono state in primo luogo le famiglie, supportate dai docenti, dopo l'attivazione di corsi di indirizzo musicale in alcune scuole secondarie di primo grado cittadine. Due anni fa, ricorda Sbaraglia, era anche arrivata una lettera al sindaco Michele De Pascale firmata tra gli altri da Cristina Mazzavillani Muti. Comune e Provincia hanno attivato un percorso e l'iter è partito ufficialmente con la richiesta di continuità formativa da parte dei plessi scolastici.

Così è stata individuata la disponibilità come sede del liceo artistico Pierluigi Nervi ed è stata siglata una convenzione con l'Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi. Successivamente è arrivato il protocollo tra Comune, Provincia, liceo artistico e Ravenna manifestazioni per creare "una piccola dotazione finanziaria di supporto all'avvio dell'attività per i primi due anni". Con la richiesta di attivazione di un liceo musicale alla Conferenza regionale formativa, da cui martedì arriva il via libera con partenza dal 2024-25 per avere il tempo di allestire e predisporre i locali. (Dire)