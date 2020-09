Dal bolognese al ravennate per abbandonare i rifiuti: maxi multa

A Massa Lombarda le fototrappole mobili sistemate nelle vicinanze dei cassonetti hanno consentito di individuare e sanzionare ancora una volta un cittadino responsabile di abbandono di rifiuti fuori dagli appositi cassonetti. L'uomo, residente in un comune del bolognese, nei giorni scorsi aveva infatti lasciato diversi rifiuti a ridosso dei contenitori di via Imola ed è stato sanzionato per un ammontare di 104 euro, a cui si aggiungono 166 euro perché ha commesso la violazione fuori dal proprio Comune di residenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli per una corretta raccolta differenziata e contro il degrado urbano proseguono dunque grazie alle fototrappole e al lavoro degli agenti di Polizia locale del presidio di Massa Lombarda e dei tecnici di Hera nei punti in cui si verificano gli abbandoni. L’attenzione delle istituzioni sul tema resta alta su tutto il territorio comunale per garantire ai cittadini un territorio pulito e sicuro. L’amministrazione comunale di Massa Lombarda, comune della provincia di Ravenna con i dati più alti di raccolta differenziata, richiede la collaborazione di tutti i cittadini, la cui maggioranza ha sempre agito in modo civile e responsabile, nel mettere in atto comportamenti corretti e virtuosi nel conferimento dei rifiuti.