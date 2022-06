Dal Consiglio di zona una generosa donazione per la popolazione ucraina

Il Consiglio di zona di Montaletto e Villa Inferno ha donato dei prodotti per uso personale e per la casa alla popolazione Ucraina. Sono stati utilizzati per il gesto solidale parte dei fondi che l'amministrazione ogni anno mette a disposizione per i Consigli di zona. L'iniziativa è avvenuta in collaborazione con il Conad Pinarella, che ha contribuito alla raccolta. I beni sono stati consegnati alla Pubblica assistenza di Cervia, situata dietro all’ospedale, che li ha spediti in Ucraina.