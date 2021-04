Dal Lions Club una donazione di 1.500 euro per le Caritas di Cervia e Cesenatico

Una donazione di 1.500 euro alle Caritas del territorio. Il vice presidente del Lions Club Cervia Ad Novas, Orestino Zattoni, infatti ha portato la solidarietà del Club alle Caritas di Cervia e Cesenatico in questo momento di difficoltà per molte famiglie del nostro territorio.

"La perdita del lavoro e la riduzione del reddito familiare stanno mettendo in crisi le famiglie sia per esigenze alimentari che per il pagamento di affitti e di bollette delle utenze. I servizi ai più bisognosi, messi a disposizione da parte delle Associazioni dei nostri territori, si sono ampliati e dal solo pasto si sono aggiunti altri servizi come l'impossibilità di far fronte al pagamento degli affitti e delle bollette delle utenze. In questa situazione sociale ed economica - affermaa Orestino Zattoni - sapendo che da queste difficoltà se ne può uscire solo con l'unità e non singolarmente, abbiamo deliberato di devolvere 750 euro alla Caritas di Cervia e altrettanto alla Caritas di Cesenatico. Sapendo che saranno ben spesi nelle varie attività che le Caritas svolgono sul nostro territorio".

"L'arrivo della pandemia ha cambiato la realtà economica e sociale del territorio e l'organizzazione della Caritas cervese si è dovuta adattare - spiega Mauro Mazzolani, Direttore della Caritas parrocchiale di Cervia -. Il centro di ascolto, dietro al Duomo, é stato chiuso e così la distribuzione indumenti, nonostante i bisogni si facessero più stringenti e di maggiore richiesta. La distribuzione viveri durante il lockdown è proseguita con servizio a domicilio degli assistiti. La consegna pacchi nel 2020 è stata l'attività più rilevante con 313 consegne. Altre attività sono la distribuzione dei farmaci, il semplice ascolto o primo ascolto, la distribuzione di alimenti e prodotti per neonati e il pagamento di bollette o tasse. Il tutto per un totale di 345 interventi. La rete sociale e della solidarietà ha retto, nonostante le difficoltà e le maggiori richieste. Abbiamo collaborato con la sezione di protezione civile AGESCI e con i servizi sociali del Comune e con l'Emporio solidale".

"Nel 2020 - conclude Valerio Navarra, Responsabile della Caritas parrocchiale di Cesenatico - nonostante il grande aumento di assistiti: oltre 200 famiglie con 500 persone, la nostra operatività non si è mai interrotta. Sempre in contatto con i servizi sociali di Cesenatico. Oltre alle forniture alimentari, forniamo il servizio di distribuzione indumenti ed il servizio doccia. Il servizio mensa funziona in modo regolare nei locali della Parrocchia San Giacomo, 7 giorni su 7, con la formula dell'asporto e con l'aiuto delle altre parrocchie, ogni giorno dalle 30 alle 35 persone frequentano la mensa. Per ospitare i senzatetto nei mesi freddi ricorriamo a strutture ricettive private. La frequenza è di 15 persone. Il tutto con l'aiuto del Comune di Cesenatico".