Dal Ministero delle Infrastrutture oltre 120 milioni per Classicana e variante di Castel Bolognese

“Bene lo stanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che permetterà finalmente di aprire i cantieri in Romagna di tre opere importanti e per la cui realizzazione abbiamo lavorato da anni. La misura però non basta. Ricordo infatti al ministro Salvini che attendiamo ancora lo sblocco delle risorse per il contratto di programma di Anas che contiene altre infrastrutture fondamentali per l’Emilia-Romagna. Anche in questo caso si tratta di opere già pronte a partire e che attendono solo il via libera del ministro”. Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Andrea Corsini, commenta la notizia del via libera da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 21 opere per oltre 4,5 miliardi di euro, di cui tre in Romagna per circa 140 milioni.

In particolare, si tratta dell’adeguamento della strada statale 67 Classicana da Classe al Porto di Ravenna (43 milioni di euro) e della variante, sempre nel ravennate, di Castel Bolognese (oltre 79 milioni di euro), così come della variante all’abitato di Santa Giustina nel Comune di Rimini (oltre 22 milioni di euro). “Sono soddisfatto per le tre opere finanziate perché liberano dossier cui ho lavorato di concerto coi territori e col precedente Governo da tempo - aggiunge l’assessore - Ci sono però altre infrastrutture altrettanto importanti in tutta l’Emilia-Romagna con le priorità che abbiamo già indicato al Governo e ad Anas e che aspettano lo stanziamento dei fondi da parte del ministro. Spero che anche in questo caso ci sarà la volontà di premiare il buon lavoro svolto dalla Regione”.

"Lo abbiamo detto in campagna elettorale e ora, alla prima occasione utile, dimostriamo concretamente come il Governo e la maggioranza di centrodestra vogliono cambiare marcia per davvero alla Nazione - affermano il deputato Alice Buonguerrieri, il senatore Marta Farolfi e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Ravenna Alberto Ferrero - Sono opere attese da tanto tempo, che possono portare a un miglioramento significativo della viabilità, renderla più sicura e promuovere occasioni di sviluppo economico per il territorio. E' da oltre mezzo secolo che a Castel Bolognese si parla di una variante alla via Emilia. L'obiettivo è quello di bypassare l’agglomerato urbano con una strada “extraurbana secondaria” di lunghezza complessiva di circa 3,3 chilometri. L'opera sarà poi strategica anche per il collegamento con il futuro casello autostradale di Castel Bolognese: la dotazione infrastrutturale del territorio è destinata a un importante miglioramento".

Si sblocca anche la situazione per l'ammodernamento della SS67 intorno a Ravenna. "E' uno snodo viario di interesse non solo locale, ma nazionale - commentano gli esponenti di Fratelli d'Italia - che insiste nell'area portuale. Interventi come questi servono a rendere il territorio, e le sue imprese, più competitive. Nell'ultima seduta del Cipess si è anche sbloccata la variante al centro abitato di Santa Giustina, nel riminese, un'opera molto attesa che cambierà il volto della frazione e fluidificherà il traffico sciogliendo uno dei nodi all'ingresso di Rimini. Il proficuo rapporto con Anas avviato in questi primi mesi di mandato sta dando i suoi frutti, grazie anche al lavoro e all'impegno del viceministro Galeazzo Bignami. Il lavoro con Mit e Anas per sviluppare la rete infrastrutturale della Romagna - conclude Buonguerrieri - va ora avanti per rispondere alle altre esigenze del territorio, dei suoi cittadini e delle sue imprese".