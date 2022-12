Dal Panathlon Club una donazione per donne vittime di violenza e bambini con rare patologie

La solidarietà è stata al centro dell’ultimo meeting del 2022 del Panathlon Club Faenza. Il presidente Claudio Sintoni e la vice Paola Lagorio hanno consegnato a Franco Laghi, numero uno di Cosmohelp odv e ad Anna Alberelli, referente di Sos Donna odv, la somma di 600 euro ciascuno, per un totale di 1200 euro, ricavati dal recente torneo di burraco, organizzato dallo stesso Panathlon Club Faenza.

I fondi saranno destinati a sostenere operazioni umanitarie di Cosmohelp, associazione che si occupa di sostenere e aiutare bambini affetti da rare e gravi patologie, e alle iniziative di Sos Donna, centro antiviolenza che fornisce un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza.

E' stato un incontro particolare ricco di umanità a Castel Bolognese in un luogo di accoglienza come “Casa Novella”, l’associazione di volontariato che offre un servizio morale e materiale a nuclei familiari, giovani coppie e donne sole che per varie ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di respingere una vita nascente. A Casa Novella sono stati poi stati donati circa 400 euro dal ricavato di una asta tra i soci di quadri di artisti. Ha partecipato Massimo Bosi, assessore a sicurezza, trasparenza e spazi verdi del Comune di Faenza.