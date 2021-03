Dal pedinamento alla perquisizione: nascondeva la droga in casa e nei calzini, arrestato

Durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Faenza hanno arrestato un 35enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari dell'Aliquota Operativa hanno predisposto un servizio di osservazione nei confronti dell'uomo, residente a Riolo Terme, insospettiti dal suo atteggiamento. Durante la mattinata i militari hanno notato il 35enne allontanarsi dalla propria abitazione a bordo della sua auto, e hanno quindi deciso di seguirlo con direzione di marcia Castel Bolognese.

A debita distanza senza perdere mai d’occhio il veicolo, è stato realizzato un pedinamento. L’uomo è giunto in prossimità di una casa di Castel Bolognese e, dopo aver preso dalla tasca del giubbotto le chiavi di accesso alla casa e averle inserite nella serratura, è stato fermato dai Carabinieri. Sono state quindi eseguite le operazioni di perquisizione, che hanno portato al ritrovamento - nascosto nel calzino sinistro - di un frammento di hashish del peso di un grammo. La perquisizione inoltre è stata estesa sull'auto condotta dall'uomo e di proprietà della moglie, con risultato negativo.

I militari si sono poi spostati alla sua casa di Riolo Terme: qui è stata rinvenuta, nell’armadio della camera da letto, una scatola in cartone con all’interno una piccola bilancia elettronica di precisione funzionante, presentante sul piatto di pesata diversi frammenti di hashish e, accanto a questa, un involucro contenente al suo interno un pezzo di hashish dal peso di 20 grammi. Sempre nell’armadio è stato rinvenuto un tubo di pellicola trasparente per alimenti, già in parte usato, apparentemente della stessa fattura dell’involucro avvolgente l’hashish rinvenuto e, accanto a quest’ultimo, la somma di 330 euro in diverse banconote da 20, 50 e 100 euro. Per effettuare la perquisizione è stata richiesta anche l'unità cinofila della Guardia di Finanza di Ravenna: il cane ha rinvenuto all’interno di una credenza, nel soggiorno, un coltello a serramanico presentante sulla lama chiare tracce di hashish.

I Carabinieri hanno accertato che lo stupefacente non era destinato all'uso personale, ma alla cessione a terzi e, accertata la presenza di tutti gli strumenti atti al confezionamento di singole dosi per la vendita al dettaglio - anche per via della somma di 330 euro in banconote rinvenute accartocciate nella prossimità della droga e del materiale da confezionamento - ed essendoci il pericolo di reiterazione del reato (il 35enne era già noto alle forze dell'ordine), si è proceduto all’arresto dell'uomo, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente Angela Scorza e, il giorno seguente, l’arresto è stato convalidato dal Gip. Sono stati chiesti i termini a difesa.