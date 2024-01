Dal prossimo anno anche a Ravenna si potrà conseguire il diploma di istituto alberghiero

Si amplierà ulteriormente, nell’anno scolastico 2024-2025, l’offerta formativa dell’Accademia degli Studi di Ravenna, la scuola privata parentale di piazza Baracca (gestita dall’omonima Associazione), bilingue, che organizza attività didattiche di vario tipo, con una innovativa modalità didattica che unisce istruzione e divertimento.

Nell’anno scolastico in corso, oltre alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, l’Accademia ha avviato anche corsi di scuola superiore: Ragioneria, Scienze Umane e Liceo Linguistico. E gli studenti iscritti all’Accademia, complessivamente, sono oggi 45.

Dal prossimo anno, grazie ad una specifica collaborazione con l’Istituto “Artusi” di Riolo Terme, l’Accademia degli Studi aprirà anche una classe superiore di Istituto Alberghiero: per la prima volta, dunque, la città offre la possibilità agli studenti di conseguire questo tipo di diploma. Le lezioni si terranno a Ravenna, saranno svolte da insegnanti qualificati nelle varie materie, e avranno la collaborazione operativa con numerosi locali del territorio.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25 si chiudono il 10 febbraio. Per questo, nella giornata di venerdì 26 gennaio dalle 10 alle 16, è in programma uno specifico Open Day nella sede dell’Accademia in piazza Baracca.