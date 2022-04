Dal talent show alle uova di Pasqua dedicate a Dante: l'idea della pasticciera ravennate

Una Pasqua 'Divina' quella proposta da Federica Selleghini, la giovane pasticcera titolare di 'Sweet Flavours' in via Bassano del Grappa. Reduce dalla partecipazione a “Maître Chocolatier, talenti in sfida” - il primo talent show italiano per maestri cioccolatieri, andato in onda nei mesi scorsi su Rete8 - Federica ha deciso di avvicinarsi alla Pasqua dando vita ad alcune uova davvero originali: in particolare, una dedicata a Dante e una che sembra essere fatta di tessere di mosaico, entrambe in omaggio alla nostra città, Inoltre, nel novero delle uova che si possono trovare in questi giorni, ce ne sono anche alcune a "decorazione" animale: zebrate, tigrate, striate. Chi acquista le uova nei prossimi giorni potrà partecipare a una lotteria i cui vincitori verranno sorteggiati il 2 maggio.