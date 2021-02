Dall'ambiente alla scienza, Museo NatuRa e Planetario pronti a ripartire

Per il museo di Sant'Alberto è previsto una ricca programmazione di escursioni e visite guidate, mentre al Planetario la proposta prevede sia eventi in presenza che online

Dopo il periodo di chiusura legato all’emergenza sanitaria il polo scientifico del Comune di Ravenna è pronto a ripartire gradualmente con una serie di proposte a cura del Museo NatuRa e del Planetario, che riprenderanno alcune attività importanti per la diffusione della cultura scientifica e ambientale e la didattica rivolta ai più giovani.

A Sant’Alberto il Museo NatuRa può riaprire le sue porte al pubblico e offrire una ricca programmazione di escursioni e visite guidate alla scoperta del territorio e all’aria aperta, in completa sicurezza. Sarà l’occasione per esplorare il museo naturalistico e ammirare l’antica hostaria estense cinquecentesca in cui ha sede la ricca collezione ornitologica. Sarà inoltre possibile immergersi nella natura attraverso le escursioni outdoor, organizzate durante i fine settimana con numeri contingentati e nel rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza. Sono previste anche escursioni nelle zone naturalistiche a nord e sud di Ravenna e saranno organizzati laboratori didattici gratuiti per bambini, in programma il venerdì pomeriggio. Il museo, come da normative nazionali, sarà aperto nei giorni feriali con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13, il venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Anche il Planetario di Ravenna è pronto a riaprire al pubblico, dopo un lungo periodo durante il quale sono stati proposti, con ampio successo, conferenze online e laboratori online per bambini. Sono state inoltre rafforzate le collaborazioni con il Museo NatuRa e avviate quelle con l’associazione Astronomica del Rubicone e con altri planetari, che porteranno a percorrere nuove esperienze. Dal mese di febbraio saranno proposte attività in presenza, nel pieno rispetto di tutte le precauzioni sanitarie, e altre in modalità web. Si parte con lo spettacolo sotto la cupola del Planetario “Alla scoperta delle costellazioni”, con Marco Garoni, adatto a bambini a partire da 6 anni, in programma lunedì 8 e giovedì 11 febbraio, sempre alle 18.