Dall'Australia a New York: scambio di auguri a distanza con i "Bagnacavallesi nel mondo"

Sabato la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo ha ospitato l’incontro virtuale con i “Bagnacavallesi nel mondo”, ragazze e ragazzi che vivono all’estero ma mantengono un forte legame con la propria città di origine. Ha organizzato l’evento l’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim che da anni cura la pagina Facebook “Bagnacavallo nel mondo”.

All’incontro via web hanno partecipato: Francesco Orselli da New York, Marco d’Elia da Berna, Francesco Martoni dall’Australia (nonostante da lui fossero le tre di notte), Giulia Ricci e Elena Mezzogori da Londra, Anita Valenti da Dublino, Manuela Guidarini da Copenhagen, Marianna Cortesi da York (Regno Unito). Erano inoltre presenti in sala Chiara Baruzzi che vive all’Aia e Gaia Cortesi che vive a Francoforte, entrambe a Bagnacavallo per le vacanze di Natale.

Per non ridurre l’incontro a un semplice scambio di auguri, si era concordato di avere un confronto di idee su un argomento molto attuale quale il risparmio energetico e le politiche ambientali. Dopo i saluti della sindaca Eleonora Proni e della presidente dell’associazione dei gemellaggi Gabriella Foschini, ha introdotto l’argomento l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani con un’illustrazione delle scelte ecologiche e ambientali del nostro territorio. Ragazze e ragazzi hanno poi riportato la situazione dei Paesi dove vivono e ne è nato un confronto particolarmente interessante.

Coloro che invece non hanno potuto mettersi in collegamento hanno trasmesso i loro saluti e auguri e hanno contribuito alla realizzazione di un filmato che è stato proiettato a conclusione della diretta, con foto e video relativi ai posti in cui attualmente vivono. È stato così possibile viaggiare con la fantasia, oltre che con chi ha partecipato alla diretta, assieme a Alan Fenati dall’Australia, Lorenzo Garagnani e Giulia Pizzulin da Londra, Francesca Graziani dal Lussemburgo, Anna Pironi da Bonn, Enrico Giovanni dall’Aia, Gabriele Graziani da Singapore, Deborah Pirazzini dalla Tanzania, Francesca Casamenti dal Messico, Francesca Giangrandi dal Giappone e Jessica Foschini dalla Svizzera.