Dall'educazione precoce alla psoriasi: due convegni in centro a Ravenna

Nella giornata di sabato sono in programma due approfondimenti sul tema della salute e dell'educazione a Ravenna. Al Palazzo dei Congressi (Largo Firenze), dalle 9 si svolgerà un seminario organizzato dal Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Ravenna per fare il punto sulle politiche e gli interventi integrati finalizzati ad assicurare opportunità di educazione precoce ai bambini e supporto alle competenze genitoriali, mitigando l';effetto di condizioni di partenza sfavorevoli, per consentire a tutti i bambini e alle bambine un buon avvio nella vita.

Nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, invece, dalle 8.30 le Unità Operative di Dernatologia e Reumatologia di Ravenna, dirette rispettivamente dalla dottoressa Michela Tabanelli e dal dottor Pierluigi Cataleta, hanno organizzato un congresso scientifico sul trattamento della psoriasi cutanea e artrite psoriaca. L’obiettivo è quello di approfondire i vari aspetti diagnostici e terapeutici di queste due forme di psoriasi, che possono essere considerate due volti differenti della stessa patologia.