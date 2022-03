Dall'evento benefico al Socjale una donazione di libri per la pediatria dell'ospedale

“Ripartire con la musica e i libri, perchè per volare servono amici e per crescere libri”. Con questo spirito la signora Mirella Plazzi, vicepresidente della Proloco di Piangipane, insieme a un gruppo di docenti delle scuole di Ravenna, in arte Teacher’s band, lo scorso Natale ha realizzato un evento benefico svoltosi al Teatro Socjale di Piangipane di Ravenna, avviando una raccolta fondi per l’acquisto di libri per piccini e ragazzi. L’evento, che ha riscosso molta partecipazione e solidarietà da parte della cittadinanza e attraverso la collaborazione della libreria Longo di Ravenna, ha permesso l’acquisto di libri per ragazzi che sono stati donati al Dipartimento Maternità Infanzia ed Età Evolutiva di Ravenna, Lugo e Faenza.

Si è svolta così venerdì mattina nell’unità operativa Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna la cerimonia di ringraziamento relativa alla donazione di libri per la fascia evolutiva. “Il mio motto - ha affermato Mirella Plazzi, ideatrice dell’iniziativa - è quello di aiutare gli altri, perché aiutando o salvando gli altri penso che salviamo anche noi stessi .E’ stato un piacere acquistare libri, perché arricchiscono e valorizzano ciascuno, sia chi dona che chi riceve”.

Presenti alla cerimonia il direttore del dipartimento Maternità Infanzia ed Eta’ evolutiva Federico Marchetti, la direttrice del distretto di Ravenna Roberta Mazzoni e per la direzione del presidio ospedaliero di Ravenna Umberto Carioli. Gli stessi hanno ringraziato la Mirella Plazzi, la Teacher’s Band, i dirigenti del Teatro Socjale e tutti coloro che hanno reso possibile questa importante donazione, attraverso un evento piacevole. Il rapporto tra bambini e libri è molto forte se stimolato dalla lettura condivisa, e si lega e rafforza i valori e gli intenti del progetto “Nati per leggere”, già operativo da tempo all’interno della Pediatria.