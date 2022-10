Dall'home banking al fascicolo sanitario elettronico: i nipoti insegnano ai loro nonni a usare il computer

Nonni e nipoti "informatici": a partire da lunedì e nel corso dei mesi di ottobre e novembre all’Itis Nullo Baldini di Ravenna, grazie all’iniziativa del Rotary Club Ravenna Galla Placidia, verrà realizzato un bel progetto. Alcuni studenti del corso di Informatica prenderanno per mano i loro nonni e li accompagneranno nel mondo - per loro in parte sconosciuto - proprio dell’Informatica, guidandone i primi passi tra email, Pdf e web e addirittura all’ingresso della "selva" sorridente, intrigante e a volte un po’ oscura dei social.

Grazie a un piccolo numero di lezioni, gli studenti del corso di Informatica dell’Itis interpreteranno un ruolo nuovo: quello di “guida” per le generazioni più anziane. Con i genitori spesso presi dal lavoro e dalle mille faccende quotidiane, ben sappiamo quanto i nonni riescano tutti i giorni a insegnare ai loro amati nipotini: dalle prime incerte pedalate su una bicicletta alla ricetta segreta di una torta, dai rudimenti di navigazione col canotto al mare alla cura paziente di un vaso di fiori. Quanto poi sanno raccontare i nonni delle stagioni passate e di un vivere senz’altro diverso, di qualche parente quasi sconosciuto e lontano, il cui viso e la cui figura restano ferme ed enigmatiche su una vecchia foto.

Nei prossimi due mesi invece, grazie anche al supporto del professor Stefano Buscherini, docente di Informatica dell’Itis, i ruoli si capovolgeranno e saranno i nipoti esperti a porsi come guide nei confronti dei loro nonni, così che essi potranno muoversi con maggiore agio a scrivere un’email (magari con allegati), a raccogliere informazioni sul web o sul sito dell’Inps, o per un nuovo approccio all’home banking, al fascicolo sanitario elettronico, a Facebook o a Whatsapp. Per nonni e nipoti, quindi, ancora un viaggio da percorrere insieme e di questo non c’è che da essere contenti. Un modo poi, questo, anche per favorire l’alfabetizzazzione digitale che sempre più spesso viene richiesta e per far sì che anche le persone più anziane possano trovare gli strumenti idonei per dialogare con tutti e non sentirsi esclusi.