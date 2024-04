Dalla banca le borse di studio agli studenti meritevoli: 9 premi in provincia di Ravenna

Si è svolta giovedì pomeriggio al BPER Banca Forum Monzani di Modena, la cerimonia di consegna delle borse di studio di BPER, giunta alla 57esima edizione. Quest’anno sono stati premiati 266 studenti delle scuole superiori provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di ragazze e ragazzi ha partecipato di persona all’evento, che è stato anche trasmesso in streaming.

Chiara Montaguti di Brisighella ha ottenuto un assegno da 700 euro; 500 euro sono andati a Mattia Petronici, Lorenzo Bianchi, Samuele Zauli, Alessia Thelakkadan, Siria Francone, Francesca Marangoni e Samuel Gualtieri di Ravenna e a Sofia Pellegrini di Bagnacavallo.

Il Premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena ed è ancora oggi portato avanti nel solco della tradizione, dalla banca, diventata nel frattempo BPER Banca. L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni.

Giuseppe Corni ha affermato: “Come Banca che vive con convinzione la propria responsabilità sociale, desideriamo dare un segnale importante e far capire alle ragazze e ai ragazzi che investire sullo studio e sulla cultura è premiante, sono valori sui quali potranno costruire il loro futuro migliore. La consegna delle borse di studio è un appuntamento annuale che fa parte della tradizione di BPER, ma ogni volta ci emoziona e ci arricchisce perché condividiamo la soddisfazione di questi studenti, ascoltiamo le loro storie, impariamo anche noi qualcosa dai loro sogni e dalle loro aspirazioni. La Banca – ha aggiunto Corni – porta avanti da tanti anni numerosi progetti per valorizzare gli studenti meritevoli, in particolare con iniziative didattiche e partnership con Accademie, Università e scuole”.