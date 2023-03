Dalla bonifica storica a quella moderna: un convegno per celebrare i 100 anni di Anbi

In occasione del finissage dei 100 anni di Anbi (associazione nazionale delle bonifiche) e degli oltre 700 della Bonifica in Romagna, il 16 marzo dalle 9.30 presso le Antiche Artificerie dell’Almagià di Ravenna si celebrerà questo significativo passaggio storico. L’obiettivo non è solo celebrativo, ma inquadrato come opportunità per affrontare con i più importanti attori del territorio e della Regione - congiuntamente agli stakeholder della sicurezza, dell’università e ricerca, del mondo produttivo, delle utilities - i temi della bonifica nel traguardo storico e nel quadro dei cambiamenti climatici, della siccità e delle economie di territorio.

“Dalla bonifica storica alla Bonifica moderna, un divenire per le nuove sfide" è il nome dell'evento, un excursus dalle origini della bonifica nata con l’uomo per riscattare terre paludose e insalubri per poterle abitare e per fini produttivi. Oggi il Consorzio di Bonifica della Romagna si prende cura e valorizza un territorio vasto, variegato, complesso: dalla costa alla montagna passando per pianure trasformate dall’uomo per l’uomo.

Il Comune di Ravenna insieme alla Regione e alla Provincia ha accolto l’idea di creare intorno a questo confronto, un momento celebrativo nell’ottica di dare la giusta “luce” al lavoro della Bonifica, fautore dell’evoluzione del paesaggio della cultura e delle economie. Il programma vedrà il confronto di oltre 10 relatori in modalità aperta sotto la moderazione della giornalista Mediaset Simona Branchetti.