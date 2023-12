Dalla Confcommercio un attestato di merito al prefetto De Rosa: "Grande impegno durante l'alluvione"

Un pomeriggio per i tradizionali scambi di auguri natalizi per i dipendenti e collaboratori di Confcommercio Ravenna che si sono ritrovati presso la Sala Bini con il presidente e il direttore, Mauro Mambelli e Giorgio Guberti, per un bilancio dell’anno che sta per finire e per le nuove sfide che attendono l’Associazione per il 2024. Alla tradizionale ‘giornata di auguri’ erano presenti anche il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni.

Uno dei momenti più emozionanti è stata la consegna da parte di Mambelli e Guberti della medaglia d’oro dell’Associazione e dell’attestato di merito e ringraziamento professionale al Prefetto De Rosa "per il lavoro che sta svolgendo nella nostra città e per l’impegno dimostrato durante l’emergenza alluvione in Romagna, ma anche per il lavoro e la collaborazione sempre dimostrata".

La motivazione del riconoscimento recita così: “Al Prefetto della provincia di Ravenna Castrese De Rosa per il grande impegno profuso nell’ambito della legalità e della sicurezza e nel coordinare le Forze dell’Ordine del territorio della provincia di Ravenna; per il senso di responsabilità e spirito di abnegazione nello svolgimento dell’attività del proprio mandato e per la piena disponibilità al dialogo e al confronto con le realtà locali”.

In particolare Guberti, in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha rinnovato al Prefetto De Rosa a nome dell’ente camerale la riconoscenza per il “quotidiano impegno nel perseguire l’interesse generale alla comunità ravennate ed essere sempre un insostituibile punto di equilibrio e di moderazione tra istituzioni e forze sociali, ancor più essenziale in situazioni di particolare complessità come quella che stiamo vivendo”.

Sorpreso e commosso per l’inatteso attestato, il Prefetto ha affermato che con questo riconoscimento “si riconosce il lavoro di una squadra, quella della Prefettura, orgoglioso di dirigerla, e delle forze dell'ordine baluardo di sicurezza, libertà e democrazia da tutelare. Grazie di cuore alla Confcommercio e a tutta la giovane formazione di lavoratori seri e appassionati”.