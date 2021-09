Dalla Croazia a Cervia a nuoto: l'impresa dell'ultratleta al Festival del Cinema di Venezia

Il docufilm 'Across me' è stato presentato alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Il docufilm 'Across me' è stato presentato alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso lo spazio principale dell’Italian Pavilion di Cinecittà spa. Il docu-film, prodotto da Free Event, racconta il viaggio di Andrea di Giorgio, ultratleta, mental coach e attivista che lo scorso luglio ha attraversato a nuoto l’Adriatico, coprendo i 140 km tra Pola e Cervia in poco più di 3 giorni.

Alla proiezione è seguita una talk con i protagonisti del film, primo tra tutti il cervese Andrea di Giorgio, che si è emozionato nel rivedere e commentare le immagini girate negli ultimi mesi, ricordando le emozioni e le difficoltà incontrate durante l’impresa. Una collezione di momenti e sensazioni speciali che la casa di produzione è riuscita a sintetizzare con un approccio narrativo e cinematografico che ha privilegiato l’autenticità del protagonista e la bellezza degli scenari naturali, come ha raccontato Andrea Camporesi, produttore dell’opera.

A prendere parola anche l’Assessore agli eventi e allo sport del Comune di Cervia Michela Brunelli, che ha evidenziato l’orgoglio della città nell’aver sostenuto tutte le fasi dell’impresa, sottolineando l’impegno che, negli ultimi anni, l’intero territorio comunale dedica ai progetti e agli eventi legati allo sport, sempre più centrali nell’offerta turistica locale.