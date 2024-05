Dalla cucina salutare al 'walking leader': tanti corsi per promuovere la salute

Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo. Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

I corsi

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di maggio

Corso di formazione per walking leader - Un corso teorico-pratico per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute. A Faenza, 11 maggio, dalle 9.30 alle 12, SANO Medical Fitness Shopping Center “La Filanda”.

Laboratori di cucina salutare - Un laboratorio dove sarà possibile mettere in pratica alcuni consigli per cucinare in modo salutare. L’incontro è particolarmente dedicato a persone affette da patologie croniche. Sarà condotto da un Dietista del Dipartimento di Sanità Pubblica e da un cuoco esperto. A Cervia, 20 maggio, dalle 18.30 alle 20.30, presso Cervia Social Food via Levico 11.

Un passo alla volta - Riscoprire insieme l’importanza del movimento. L’incontro sarà tenuto dai Tecnici dell’Attività Motoria del Dipartimento di Sanità Pubblica. A Marina di Ravenna, 16 maggio, dalle 15 alle 17, Sala del consiglio al 1 piano della Casa della Comunità.



Il carrello della Salute - Imparare insieme a fare la spesa, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà tenuto da Dietisti e Assistenti Sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica. A Massa Lombarda, 22 maggio dalle 15 alle 17, presso la Casa della Comunità Viale Resistenza 7, e a Faenza, 14 maggio dalle 15 alle 17 presso la Sala della Comunità, Sala d’attesa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it , oppure telefonare al tel.3346705941