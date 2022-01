Dalla generosità di una famiglia ravennate una nuova ambulanza per il 118

Si è tenuta venerdì mattina la cerimonia di ringraziamento di una nuova ambulanza, dotata dei più moderni e innovativi dispositivi medici e donata dai due coniugi ravennati Contessi-Ferlini al servizio di Emergenza Territoriale Romagna soccorso, sede di Ravenna. “Siamo molto grati ai nostri benefattori – ha dichiarato Maurizio Menarini, direttore del 118 - perché ci consente di implementare e innovare il parco mezzi di soccorso, in considerazione del fatto che la disponibilità di ambulanze efficienti, adeguatamente attrezzate con i più moderni dispositivi medici, è elemento fondamentale per mettere a disposizione degli operatori sanitari gli strumenti idonei per trattare nel modo migliore le persone colpite da malore o coinvolte in eventi traumatici".

La centrale operativa 118 Romagna gestisce annualmente circa 130 mila interventi di soccorso pre-ospedaliero, di cui 45mila circa nella provincia di Ravenna e 18mila nel solo comune di Ravenna. Il sistema di soccorso pre-ospedaliero 118 compie nel 2022 trent'anni dalla sua istituzione. In tale periodo il servizio è cresciuto continuamente in termini di innovazione organizzativa e tecnologica, di efficacia, di professionalità e competenze di tutti gli operatori, tecnici e sanitari. In Romagna la presenza di infermieri su tutte le ambulanze e di medici con le automediche e l'elicottero, quest'ultimo di base a Ravenna, assicurano una elevata qualità degli interventi, insieme a una diffusione capillare dei mezzi di soccorso sul territorio, con tempi di arrivo sul luogo dell'evento, ben al di sotto degli standard richiesti a livello nazionale.

"Il generale apprezzamento del servizio da parte della popolazione – afferma Francesca Bravi, direttrice del presidio ospedaliero ravennate - insieme a questi importanti gesti di solidarietà, a beneficio dell’intera comunità, rappresenta un punto di forza ed al tempo stesso uno stimolo per tutti gli operatori e i professionisti, ad operare in modo sempre più puntuale e qualificato, per assicurare un’elevata qualità dell’assistenza".

"Ringrazio di cuore la famiglia Contessi Ferlini per questo nobile gesto a favore dell’intera comunità ravennate - dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Un’azione concreta che assume un significato ancora più profondo in questo difficile momento storico che mette a dura prova ogni giorno gli operatori e le operatrici del mondo della sanità, impegnati ogni giorno nella gestione dell’emergenza. Grazie per questo bel segnale di generosità, di umanità e di senso civico". Un ringraziamento giunge anche dalla Direzione generale dell’Azienda della Romagna, per la generosità e sensibilità espresse, a sostegno della sanità e del nostro ospedale e quindi a beneficio dell’intera comunità.