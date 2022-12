Dalla Guardia Costiera un sostegno per la Caritas di Ravenna-Cervia

Si è svolta venerdì mattina, nella sede della Caritas Diocesana di Ravenna – Cervia, la consegna della raccolta fondi e alimentare per la Caritas. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal personale militare del Comando della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, in occasione della festività di Santa Barbara 2022, patrona della forza armata. Il Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, Capitano di Vascello Francesco Cimmino, ha consegnato la somma e i doni alimentari nelle mani del direttore della Caritas Ravenna-Cervia, Don Alain Gonzales e della vice direttrice, Daniela Biondi. Don Alain, durante l’incontro, ha voluto ringraziare e ha espresso parole di plauso e apprezzamento per il lavoro che svolgono giornalmente le donne e gli uomini della Capitaneria di porto - Guardia Costiera al servizio dell’intera collettività che, unite a questo gesto di solidarietà, evidenziano l’alto senso di altruismo e professionalità del personale militare, perché è nei piccoli gesti che si nasconde la grande umanità di coloro che hanno un pensiero per i più bisognosi.