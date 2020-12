Dalla guerra alla laurea in Medicina: il medico di Beirut dona buoni alimentari ai poveri

Il medico dermatologo specializzato in medicina estetica Samer al Jalbout ha consegnato nei giorni scorsi all’assessora ai Servizi sociali, Valentina Morigi, e alla dirigente Daniela Poggiali i buoni alimentari che ha donato al Comune di Ravenna a favore delle persone che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria globale.

Il dottor Samer al Jalbout ha infatti ideato l’iniziativa “Medicina estetica per una causa” con lo scopo di donare il lavoro di una intera giornata in solidarietà ad un progetto sociale. Tramite il consigliere comunale Alberto Ancarani, che ha favorito l’incontro con l’assessora, è stato individuato l’ambito dei buoni alimentari su cui in questo momento è importante investire risorse. Il medico al Jalbout ha intenzione di dare seguito all’iniziativa “Medicina estetica per una causa” anche nei prossimi mesi in modo che l’estatica sia messa sempre più a servizio dei nuovi bisogni della comunità.

“La donazione di Samer al Jalbout è importante – commenta l’assessora Morigi – perché fa capire che ciascun cittadino e cittadina può essere protagonista di piccole e grandi azioni di solidarietà. È un significativo cambiamento culturale che può essere replicato da chiunque”. Samer al Jalbout è nato a Beirut dove si è laureato in medicina. Si è specializzato con il massimo dei voti all'Università di Modena e Reggio Emilia in dermatologia e venereologia. Oggi lavora a Ravenna. Da giovane ha visto la guerra e le sofferenze e ha sempre desiderato aiutare le persone, soprattutto i bambini e i giovani, a realizzare le proprie aspirazioni.