Dalla morte di Hina Saleem un inno contro la violenza sulle donne: le Emisurela pronte col brano "Notte di Mezzaluna"

Un inno contro la violenza sulle donne. La band indie folk "Emisurela" sta per presentare il brano "Notte di Mezzaluna", scritto dalla cantautrice Lu Colombo, gia' autrice di Maracaibo, grande successo italiano, un inedito valzer romagnolo contro la violenza sulle donne. "Emisurela" è una band indie folk fondata nel 2021 dalle sorelle faentine Anna e Angela De Leo al violino, fisarmonica e voce.

Appena nate hanno subito vinto il contest "Il Liscio nella Retea" a cura di Giordano Sangiorgi, che ha scoperto tanti nuovi talenti del liscio, che le ha portata alla ribalta del palco di Cara Forli nel grande Omaggio a Secondo Casadei e del Mei aprendo loro le porte del mondo del folk e della tradizione romagnola. Oltre 100 le date fatte da allora ad oggi portando il nuovo verbo dei giovani under 25 alla nuova Generazione Z del Liscio diventanto colonne della prima edizione di Birichina, il primo festival tutto di giovani artisti alle prese con il nuovo linguaggio del liscio di oggi superando le due precedenti generazioni e aprendo le porte a una terza e nuova generazione del Liscio per darle nuova linfa vitale.

"“Notte di Mezzaluna" - racconta Colombo - l'ho scritta quando nel 2006 era scomparsa una ragazza pakistana, Hina Saleem, uccisa dal padre con la complicità’ della famiglia e sepolta in giardino (ho immaginato sotto una pianta di pomodoro) perché usciva con un ragazzo italiano, storia che si e’ tristemente ripetuta nel 2022 con la morte della povera Saman Abbas. La vicenda mi aveva molto colpita non solo per il fatto in se’ ma per i richiami ad un mondo arcaico e per la complessità’ dei sentimenti coinvolti. L’idea base del lavoro e’ quella di far passare un messaggio positivo, far capire alle donne che sono forti e che ce la possono fare e allo stesso tempo ricordare quella serie infinita di donne uccise di cui sentiamo parlare quasi ogni giorno in televisione, cosi tante da non avere piu’ nemmeno un volto e un nome, affinche’ la loro morte serva da ispirazione per educare le generazioni future al rispetto della vita degli altri, donne, uomini, animali, ambiente, insomma al rispetto di tutto cio’ che vive e

respira intorno a noi".

"Siamo nell'ultima fase di preparazione e stiamo registrando a Firenze - affermano Anna e Angela De Leo -. Il brano dovrebbe essere pronto per l'estate, ma nel frattempo stiamo lavorando a un videoclip con Tonino3000, il grande poliedrico artista romagnolo, che docrebbe uscire a giorni con un medley bellissimo che comprende oltre a brani tradizionali anche la sua Rimini". Nel frattempo sono partite le date del tour estivo che vedra' le Emisurela esibirsi alla Musica nelle Aie di Castel Raniero tra lì11 e il 13 maggio, alla prima del Veglione Romagnolo con Roberta Cappelletti il 19 maggio a Monte Brullo di Faenza per il Premio Arte Tamburini, la rockstar del liscio e le indie del folklore nuovamente insieme, per una produzione targata Mei, il 1 giugno alla prima edizione della Settimana Internazionale del Folklore a Gatteo insieme a Roberta Cappelletti in Aria Felliniana, il 14 luglio a Porretta Terme, il 12 agosto per la nuova edizione di Birichiina a Gatteo Mare, e ai primi di settembre a Vitignanostock e a Cara Forli, mentre tra le grandi novità' c'è che suoneranno due volte al mese a Bologna portando il liscio nella capitale della Regione Emilia Romagna nel nuovo locale Polpette & Crescentine per due giovedì al mese. Infine, a breve, uscirà' su Lepida Tv lo speciale Viralissima Liscio a cura di Ater con tre live di artisti giovani della regione alle prese con liscio, filuzzi e altre musiche della tradizione, tra i quali ci sara' il live al Piccadilly di Faenza di Veglione Romagnolo con Roberta Cappelletti, le Emisurela e un pubblico in delirio in pieno sold out del club strapieno in ogni ordine di posti.

Prosegue cosi, grazie all'impegno di Anna e Angela De Leo, affiancate da Giordano Sangiorgi, ol viaggio nel liscio delle Emisurela. Insieme alla percussionista Rita Zauli portano avanti la tradizione della musica folk romagnola, in una nuova chiave protofemminista. Lo show si sviluppa partendo dai balli delle aie contadine di fine ‘800, attraversando la storia del leggendario Maestro Secondo Casadei, per poi espandersi verso la musica kletzmer e le cumbie sudamericane. L’energia rock e l’attenzione alla tradizione musicale del territorio, sono il loro asso nella manica. Nei primi due anni di attività si sono esibite sui grandi palchi di Cara Forlì, Birichina, Notte del Liscio, Rockadero, Portofranko, Festival delle Arti di Cervia, nei Buskers festival di Santa Sofia e Musica nelle Aie, superando i 100 concerti live. Attualmente collaborano con Roberta Cappelletti nel tour del Veglione Romagnolo, con la cantautrice Lu Colombo e con l’associazione Rumore di Fondo di Faenza.

Nel 2021 hanno vinto il contest “Il liscio nella rete”, a cura del MEI, nel 2022 hanno ricevuto la targa Nuovo Imaie al Mei per la canzone d’autore emergente, e sono state premiate per lo sviluppo musicale sul territorio. Riccarda Casadei ha consegnato loro il premio per l’imprenditoria musicale sul palco di Gatteo Mare. Insieme all’associazione “Una goccia per il mondo”, sono attualmente impegnate in un tour benefico nelle case di riposo romagnole. Sono in tour in duo, in trio con la percussionista e cantante Rita Zauli, in quartetto con il bassista dei Lennon Kelly e in una formazione anche piu' ampia con alcuni dei musicisti dei Musicanti Improvvisi e della Banda Vinaccia. Il Mei si conferma cosi anche quest'anno grande scopritore di giovani talenti nei vari ambiti della musica indipendente: dalle Emisurela nel folk, stanno lavorando alla produzione del nuovo rock pop degli MST di Castel Bolognese gia' sotto l'ala di Loris Ceroni, una produzione nazionale che vedra' una prima presentazione l'8 aprile alla Fiera di Faenza, mentre a breve uscira' album della cantautrice imolese Milena Mingotti, vincitrice del Premio Lauzi e del Premio Onda Rosa Indipendente, anch'essa prodotta dal Mei per il nuovo disco insieme a un tour, grazie alla Regione Emilia Romagna e al Nuovo Imaie.