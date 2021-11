Dalla parte di chi non ha una casa: il documentario ravennate "The Passengers" al festival Artelesia

Il docufilm The passengers, di Tommaso Valente e Christian Poli, è in concorso al “Artelesia - International Social Film Festival” di Benevento. Sarà proiettato nel capoluogo sannita in anteprima mondiale, venerdì 26 novembre alle 16.30, presso il Cinema Teatro San Marco. Il documentario racconta le storie dei partecipanti al progetto di abitare sociale Housing First nella provincia di Ravenna.

A seguire, in un evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Benevento, i registi, i protagonisti del film e i rappresentanti del Consorzio di cooperative sociali SolCo, che gestisce il servizio HF nella provincia di Ravenna, saranno a disposizione del pubblico e degli addetti ai lavori per approfondire le tematiche del documentario ma soprattutto per raccontare come, dopo l’avvio nel 2015, HF Ravenna ha generato esiti importanti ed evidenziato criticità che potrebbero essere utili a chi desidera investire in percorsi che condividono il medesimo approccio metodologico.

Housing First, Ravenna e Benevento, che da alcuni anni ha cominciato un significativo percorso con il progetto Housing First sul proprio territorio, si incontrano letteralmente grazie al cinema, questo perché il Festival Artelesia e il documentario The Passengers non hanno solo un significato cinematografico ma sono dei veri e propri "strumenti sociali" tangibili ed efficaci, grazie ai quali è possibile creare collegamenti, sinergie, sviluppo, confronto e tutte quelle opportunità che possono nascere quando si lavora con passione e dedizione al fianco dei più fragili.

Come raramente accade i protagonisti di questo film sono proprio i partecipanti di Housing First, uomini e donne che hanno vissuto il disagio abitativo, il peso sociale della fragilità e a volte la strada, anche per lunghi periodi, ma anche persone quali operatori, responsabili di progetto, assistenti sociali che, con il loro impegno e professionalità, rendono possibile questo viaggio verso un luogo chiamato casa. The Passengers ha visto impegnati il consorzio di cooperative sociali Sol.Co di Ravenna e i partecipanti Housing First come veri e propri protagonisti, al fianco della società di produzione Kamera Film. Sarà inoltre proiettato in 35 città italiane dalla distribuzione Emera Film in collaborazione con la FioPSD (Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora).