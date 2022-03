Dalla passione per la pasticceria a quella per Star Wars: Iginio Massari socio onorario di EmpiRa

Il pasticciere più famoso d'Italia entra a far parte della grande 'famiglia' ravennate di Star Wars. Sabato i ragazzi di EmpiRa Star Wars, associazione non a scopo di lucro nata nel 2010 nella città dei mosaici che si pone l'obiettivo di offrire momenti in cui condividere la passione per la saga di Guerre Stellari, hanno consegnato la targa di socio onorario a Iginio Massari, grande fan della saga fantascientifica, nella sua pasticceria di Brescia.

"È stato un onore immenso poter passare un po’ di tempo con il Maestro - spiegano da EmpiRa - Una persona brillante, colta ed estremamente “avanti”. Ci ha fatto divertire e ci ha ispirato. Dopo questa giornata ci siamo resi conto di quanto i limiti siano solo la rappresentazione di una parola. Basta sapere di non averli e credere sempre nell’impossibile, parole del Maestro. Non ci conosceva come persone, ma in un paio di frasi ci ha inquadrato al millimetro e ispirato come di rado accade. Grazie infinite a tutto lo staff per averci accolto e trattato come se fossimi noi dei Maestri Pasticceri di fama internazionale".