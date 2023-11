Dalla società a capitale pubblico 15mila euro a sostegno di cultura, sport e associazionismo

Non si ferma l’impegno di Sfera a sostegno delle tante realtà che compongono il tessuto associazionistico dell’area geografica operativa di riferimento. Un percorso fedele alla mission dell’azienda a capitale pubblico, nata dall’incontro di più municipi del territorio, che gestisce attualmente 20 farmacie comunali dislocate nelle province di Bologna e Ravenna: convertire quanti più possibili risultati economici positivi, derivati dall’attività, in investimenti utili a favore della collettività.

Così, dopo la proficua sinergia con il municipio di Medicina per la realizzazione del nuovo ‘Giardino Scaccia Pensieri’, l’attenzione del gruppo guidato dal presidente Roberto Rava si è concentrata sul comparto culturale e sportivo di Lugo in stretta collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Ranalli. Sfera, infatti, ha scelto di sostenere le attività dell’Associazione Lugo Land, con un’elargizione di 3mila euro, l’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’ – APS con un supporto di 6mila euro, la Schermistica Lughese (3mila euro) e la rassegna Caffè letterario (3mila euro) per un totale di ben 15mila euro di contributi stanziati.

L’Associazione Lugo Land è un progetto per la fotografia contemporanea e le arti visive nato nel 2004. Il programma di attività comprende la produzione di campagne fotografiche sul territorio commissionate ad artisti affermati ed emergenti, la pubblicazione di libri, la produzione di mostre di fotografia, l’organizzazione di conferenze e workshops. Proposte originali e di qualità per incrementare la conoscenza di Lugo a livello internazionale ed aprire a nuove collaborazioni con istituzioni culturali, musei e università italiane e straniere. Un progetto che, proprio in virtù del crescente flusso relazionale, strizza l’occhio al sociale attraverso l’utilizzo delle arti visive per riflettere su tematiche legate a luogo e identità.

L’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’ prende forma, invece, dalla naturale evoluzione dell’attività di gemellaggio con città straniere prevista da una delibera del consiglio comunale di Lugo. Dal 2010, infatti, si è sviluppata una riflessione sulla possibilità di pervenire ad un’associazione di promozione sociale, espressione di quanti condividano gli obiettivi e le finalità dei gemellaggi, sostenuta e stimolata dall’amministrazione comunale. Un sodalizio intitolato, non a caso, ad Adriano Guerrini per ricordarne la figura e il ruolo nello sviluppo dei gemellaggi e delle relazioni internazionali durante il suo mandato amministrativo da primo cittadino lughese. Un vero pioniere delle relazioni fin dagli anni ’60 prima con la fondazione del Comitato Gemellaggi poi con le firme sui patti di amicizia con Choisy-le-Roi (1968), Nervesa della Battaglia (1968) e Kulmbach (1974). Ma è la valenza dei valori portati avanti nel tempo, incentrati sullo spirito di amicizia e di fratellanza fra i popoli per il superamento delle barriere territoriali, culturali e storiche, l’inossidabile baluardo a garanzia della diffusione e del consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione nel rispetto delle reciproche specificità.

E’ una storia che parte da lontano quella della scherma a Lugo di Romagna con le prime testimonianze che risalgono addirittura al 1919. La società era intitolata al nome di Francesco Baracca ed era composta prevalentemente da militari. Negli anni ’30, poi, il sodalizio si aprì all’intera popolazione inglobando bambini e ragazzi di diverse estrazioni sociali. Un percorso in continua ascesa nel corso dei decenni che oggi, per quanto riguarda la Schermistica Lughese, conta ben 80 tesserati. Un numero davvero significativo per una disciplina spesso lontana dalla luce dei riflettori. Tra questi figurano adulti, ragazzi e bambini in età scolare, con avvio alla pratica già nell’ultimo anno di frequenza dell’asilo per sviluppare il concetto di psicomotricità, impegnati in pedana durante importanti competizioni agonistiche che nel tempo hanno regalato alla compagine diversi titoli di prestigio. Senza dimenticare il meraviglioso contributo portato in pedana dalla nutrita pattuglia di quote rosa. Dal 2019, inoltre, ha preso forma l’apprezzato progetto per atleti paralimpici incentrato sul valente concetto di inclusione.

Non ha bisogno di grandi presentazioni la rassegna Caffè letterario di Lugo giunta alla sua ventesima edizione. Un ricco cartellone di appuntamenti, capaci di inglobare diversi generi come narrativa, poesia, storia, arte e musica, incastonati in un contesto scenico che bagna le radici nella storia e nel fascino dei salotti letterari di qualche secolo fa. Una cornice raffinata ed elegante per ospitare, con continuità, nomi blasonati del panorama della cultura nazionale in grado di stimolare il piacere di un costruttivo confronto qualitativo con un pubblico sempre più ampio in termini numerici. Senza dimenticare il contributo di Sfera, in collaborazione con l’Ausl Romagna – Distretto Sanitario di Lugo e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la realizzazione di due incontri gratuiti aperti alla cittadinanza sul tema della prevenzione cardiovascolare andati in scena gli scorsi 10 e 11 novembre.

“Questa serie di interventi concreti sviluppati sul territorio di Lugo, come già avvenuto in altre porzioni della nostra area operativa di riferimento in stretta sinergia con i singoli municipi, rafforzano l’impegno di Sfera a fianco dell’amministrazione comunale – spiega il presidente di Sfera, Roberto Rava -. La volontà è quella di sostenere iniziative sociali e culturali che impreziosiscono il florido tessuto associazionistico locale con positivi e benefici riflessi sull’intera comunità”.

"Il contributo di Sfera alla crescita del nostro territorio è un fatto concreto che dobbiamo far conoscere e valorizzare – aggiunge il sindaco di Lugo, Davide Ranalli -. Una città si regge coralmente e l'esempio che ci viene da Sfera è molto importante. Grazie".