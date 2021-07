Dalla Spagna a Lido di Classe per aprire un bagno al mare: "E' un vero e proprio museo del viaggio"

Dopo un’esperienza decennale in gestione di ristoranti tra Palma di Maiorca e Barcellona, Maicol Campitelli quest’anno guida lo stabilimento balneare 'Go Go Beach' di Lido di Classe. Nel bagno grande spazio anche all’intrattenimento: tutti i mercoledì sera live music con il dj Andy Maggio. La vicinanza con la riserva naturale e la spiaggia libera rende il luogo perfetto per praticare sport, ritrovo per appassionati di surf, kitesurf e per chi ama le passeggiate a cavallo sulla battigia. “Il locale è un vero e proprio museo del viaggio – racconta il gestore – Ogni pezzo d’arredamento proviene da un mio diverso soggiorno all’estero, ovviamente la tendenza è spagnoleggiante".