Daniele Silvestri in concerto per “Romagna in fiore”: chiude al traffico un tratto di via Marabina

Domenica 26 maggio, dalle 13 alle 20, sarà chiusa al traffico veicolare via Marabina, nel tratto da via Romea Sud al ponte Bailey. Il provvedimento si rende necessario in occasione del concerto del cantante Daniele Silvestri, previsto nell’ambito della rassegna solidale e sostenibile denominata “Romagna in fiore”, che si terrà nella zona della "Torraccia" e prevede la partecipazione di un pubblico numeroso che potrà raggiungere il luogo dell’evento solo a piedi o in bicicletta.

Verrà comunque consentito il transito dei residenti di via Marabina, degli autobus e dei mezzi d' emergenza e pronto intervento. Per effetto della chiusura di via Marabina i veicoli diretti a Lido di Dante potranno percorrere via Romea Sud (per chi proviene da Ponte Nuovo) in direzione centro città per poi proseguire per viale Europa, via Destra Canale Molinetto, viale Manzoni fino al ponte Bailey.