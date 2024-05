8000 persone per il concerto di Daniele Silvestri dedicato ai romagnoli alluvionati

8000 persone domenica hanno sfidato il sole cocente per partecipare - arrivando rigorosamente in bicicletta - al concerto di Daniele Silvestri nell'ambito del festival 'Romagna in Fiore'. L'evento è stato ospitato nell'area della Torraccia, nei campi della Cab Terra, la più antica cooperativa agricola che un anno fa ha contribuito a salvare il centro di Ravenna e i suoi monumenti dall'avanzata delle acque dell'alluvione, facendo allagare ettari dei propri terreni per far defluire la piena. Il cantautore, aperto dalla cantante Casadilego, si è esibito davanti al pubblico numeroso con "Il cantastorie recidivo", uno spettacolo che ripercorre i 30 anni di carriera del famoso cantautore.

"Uno spettacolo in tutti i sensi - commenta il Prefetto Castrese De Rosa, presente all'evento - di pubblico, di musica, alla riscoperta di luoghi e bellezze naturali, ecologico e green. Grande Daniele Silvestri, che con Casadilego ha entusiasmato il pubblico giunto, come me, insieme al Sovrintendente del Ravenna Festival, in bicicletta o a piedi. Esperienza unica, da replicare. Nessuna criticità, arrivo ed esodo con grande compostezza, spettatori esemplari, neppure un pezzo di carta o una bottiglietta lasciati per terra. Organizzazione da applausi, dispositivo di sicurezza presente e vigile con forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, volontari. Scommessa vinta ancora una volta. Continueremo a sostenere sempre questi eventi e Ravenna Festival è una garanzia".

Un anno dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna, infatti, Ravenna Festival dedica parte della programmazione della sua 35esima edizione ad alcuni dei territori più colpiti, con una serie di concerti gratuiti per scoprire quei territori ed esaltarne lo spirito di resilienza. Romagna in fiore è una speciale rassegna diffusa, con concerti pomeridiani senza imponenti palcoscenici o luci artificiali, in spazi all’aperto dal grande valore paesaggistico e storico raggiungibili a piedi o in bicicletta.