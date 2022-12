Danneggiamenti nella sede dei Servizi Sociali della Bassa Romagna: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di danneggiamento aggravato. L'episodio si è verificato martedì pomeriggio nella sede dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. All’arrivo degli agenti della Volante del Commissariato di Lugo era presente un uomo, noto alle forze dell’ordine, il quale in un evidente stato di agitazione avrebbe proferito alcune frasi ingiuriose all’indirizzo di diverse impiegate e si sarebbe reso responsabile del danneggiamento di una finestra.

L’esagitato, incurante della presenza degli agenti, ha continuato nel suo atteggiamento, venendo bloccato, accompagnato in Commissariato e arrestato. La Procura di Ravenna, informata dei fatti, ha disposto nei confronti dell’uomo gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ravenna mercoledì e nei confronti del presunto colpevole, sono state emesse le misure cautelari dell’obbligo di dimora in altro comune e del divieto di avvicinamento agli Uffici dei Servizi Sociali di Lugo e alle parti offese.