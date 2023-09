Danneggiata la panchina dedicata a Norma Cossetto, Unione Istriani: "Far cessare questi atti barbari"

Nei giorni scorsi è stata gravemente danneggiata la panchina rossa presente nel giardino dedicato a Norma Cossetto, vittima delle Foibe, a Marina di Ravenna. Inaugurata lo scorso febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, la panchina rossa è stata danneggiata da ignoti. "Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Ricordiamo infatti come solo poco più di un mese fa a Firenze, per l'ennesima volta, era stata danneggiata la targa posta in Largo Martiri delle Foibe, a ricordo del sacrificio degli esuli istriani, fiumani e giuliano dalmati". Lo riferisce Giampaolo Giannelli, coordinatore regionale per la Toscana dell'Unione degli Istriani.

"Apprezziamo vivamente le parole espresse dalla Pro Loco di Marina di Ravenna", prosegue Giannelli. La Pro Loco e i suoi volontari infatti si sarebbero impegnati in brevi tempi "a sistemare il danno dell’atto vandalico". "Questo è lo spirito giusto da seguire - conclude Giannelli - Oltre alla individuazione e punizione dei responsbaili, auspichiamo con forza che le istituzioni tutte facciano di più, a livello culturale e di sensibilizzazione, in vista del prossimo Giorno del Ricordo, affinchè questi gesti vigliacchi, frutto dell'ignoranza, cessino una volta per tutte".